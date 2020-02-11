Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО

БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Северной Македонии большинством голосов поддержали ратификацию договора о вступлении в НАТО на пленарном заседании заксобрания во вторник, трансляция велась пресс-службой заксобрания.

Во вторник в Скопье прибыли представители парламентарной ассамблеи Североатлантического альянса. Сначала за закон о ратификации договора о вступлении в НАТО единогласно проголосовали члены парламентского комитета по внешней политике, затем направили его на пленарное заседание для окончательного утверждения.

"За" проголосовали 114 депутатов (всего в собрании их 120 – ред.)", - объявил председатель заксобрания Талат Джафери.

"Несмотря на неудачу на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, мы получили условное приглашение для членства в альянсе и, несмотря на разочарование, мы не колебались и продолжили путь к нашей стратегической цели", - отметил он и добавил, что за прошедшие время и государство, и армия приблизились к стандартам Североатлантического альянса.

От окончательного членства в НАТО Северную Македонию теперь отделяет утверждение ее приема в организацию парламентом Испании, намеченное на март, и официальная передача подписанного договора на хранение США.