В Бейруте демонстранты избили оператора президентского канала

БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Группа агрессивно настроенных демонстрантов напала на две съемочные группы ливанского президентского канала OTV в центре Группа агрессивно настроенных демонстрантов напала на две съемочные группы ливанского президентского канала OTV в центре Бейрута , один из операторов госпитализирован с сотрясением мозга и переломом носа, сообщила РИА Новости корреспондент OTV Рима Хамдан.

"Группа демонстрантов, предположительно из Триполи, начала оскорблять и мешать работе нашей съемочной группы во время прямого эфира на площади Павших. Когда один из стоявших рядом демонстрантов попытался заступиться, его начали избивать, после напали на моего оператора. Я успела взять камеру, и меня спасли мои коллеги, стоявшие рядом, из телеканала "Аль-Джадид" и MTV. У оператора поврежден глаз, сломан нос и сотрясение (мозга)", - рассказала Хамдан.

По словам корреспондента, коллеги из местных СМИ на протяжении 10 минут укрывали ее от агрессивной группы демонстрантов, пока активист из мирного митинга не смог подъехать на мотоцикле и эвакуировать журналистку из центра событий. По ее словам, на тот момент рядом не было ни военных, ни полиции.

"Все говорят о нападении на нашу съемочную группу, но на нашу коллегу Лару Хашем и ее оператора также несколько раз напали сегодня, и она продолжает передавать новости с площади Павших, несмотря на это", - отметила Хамдан.

С начала волнений в Ливане демонстранты неоднократно срывали прямые эфиры президентского канала, обвиняя его сотрудников в информационной поддержке "коррумпированной власти" и необъективной передаче информации с мест событий. Однако раньше действия ограничивались оскорблениями и препятствиями съемкам.

Во вторник в центре ливанской столицы возобновились ожесточенные столкновения между антиправительственными демонстрантами и стражами порядка. Демонстранты с шести утра начали предпринимать попытки блокировать подъезды к парламенту с целью сорвать заседание по выдачи вотума доверия новому правительству Хассана Дияба.

Столкновения с военными и полицией продолжаются сразу в нескольких районах центрального Бейрута. По данным ливанского отделения Красного Креста, пострадало уже более 150 человек, около 40 госпитализированы. Среди раненых есть также сотрудники правоохранительных органов.

Спикер парламента Набих Берри объявил об открытии заседания, после того как на заседание смогло прибыть достаточное количество депутатов - 68 из 128. Согласно конституции, заседание правомерно, если присутствует половина парламентариев плюс один.

Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хассаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована не из политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли 6 министров-женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.