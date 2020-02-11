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В Бейруте демонстранты избили оператора президентского канала
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РИА Новости

В Бейруте демонстранты избили оператора президентского канала

19:17 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бейруте
Участники акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Группа агрессивно настроенных демонстрантов напала на две съемочные группы ливанского президентского канала OTV в центре Бейрута, один из операторов госпитализирован с сотрясением мозга и переломом носа, сообщила РИА Новости корреспондент OTV Рима Хамдан.
"Группа демонстрантов, предположительно из Триполи, начала оскорблять и мешать работе нашей съемочной группы во время прямого эфира на площади Павших. Когда один из стоявших рядом демонстрантов попытался заступиться, его начали избивать, после напали на моего оператора. Я успела взять камеру, и меня спасли мои коллеги, стоявшие рядом, из телеканала "Аль-Джадид" и MTV. У оператора поврежден глаз, сломан нос и сотрясение (мозга)", - рассказала Хамдан.
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По словам корреспондента, коллеги из местных СМИ на протяжении 10 минут укрывали ее от агрессивной группы демонстрантов, пока активист из мирного митинга не смог подъехать на мотоцикле и эвакуировать журналистку из центра событий. По ее словам, на тот момент рядом не было ни военных, ни полиции.
"Все говорят о нападении на нашу съемочную группу, но на нашу коллегу Лару Хашем и ее оператора также несколько раз напали сегодня, и она продолжает передавать новости с площади Павших, несмотря на это", - отметила Хамдан.
С начала волнений в Ливане демонстранты неоднократно срывали прямые эфиры президентского канала, обвиняя его сотрудников в информационной поддержке "коррумпированной власти" и необъективной передаче информации с мест событий. Однако раньше действия ограничивались оскорблениями и препятствиями съемкам.
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