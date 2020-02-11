Суд оставил трех фигурантов дела Baring Vostok в СИЗО до 13 февраля

На прошлой неделе Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста и направил материалы на новое рассмотрение. При этом срок содержания под стражей был установлен до 13 февраля. Как считает адвокат Агбаряна Артур Аветисян, Мосгорсуд принял во внимание, что дети обвиняемых уже почти год не видят своих отцов.

По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.