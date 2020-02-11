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Суд оставил трех фигурантов дела Baring Vostok в СИЗО до 13 февраля
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РИА Новости

Суд оставил трех фигурантов дела Baring Vostok в СИЗО до 13 февраля

19:07 11.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВаган Абгарян
Ваган Абгарян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ваган Абгарян. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник повторно рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО трех фигурантов дела Baring Vostok и продлил арест до 13 февраля, сообщил адвокат Артур Аванесян.
Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находятся под стражей с 15 февраля 2019 года, мера пресечения остальным фигурантам была смягчена.
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На прошлой неделе Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста и направил материалы на новое рассмотрение. При этом срок содержания под стражей был установлен до 13 февраля. Как считает адвокат Агбаряна Артур Аветисян, Мосгорсуд принял во внимание, что дети обвиняемых уже почти год не видят своих отцов.
Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
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По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. МосквыРоссияОбщество
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