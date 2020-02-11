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В ЦБ рассказали, куда направят средства от продажи акций Сбербанка
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РИА Новости

В ЦБ рассказали, куда направят средства от продажи акций Сбербанка

18:51 11.02.2020 (обновлено: 18:53 11.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Банк России включит 700 миллиардов рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства передаст в казну, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.
Минфин и Банк России ранее во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, он направлен в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.
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"В соответствии с законом о ЦБ, 700 миллиардов рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту", - сообщили в ЦБ.
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