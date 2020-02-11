В ЦБ рассказали, куда направят средства от продажи акций Сбербанка

"В соответствии с законом о ЦБ, 700 миллиардов рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год в рамках общего режима, оставшиеся доходы в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту", - сообщили в ЦБ.