Более 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Подмосковье по итогам прошлого года областные службы крови заготовили свыше 60 тонн донорской крови, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
По словам главврача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп, донорское движение в Подмосковье объединяет тысячи неравнодушных людей.
"Только в прошлом году впервые сдали кровь и ее компоненты более 19 тысяч человек, общее число доноров составило 52 тысячи человек", – уточнила она.
Отмечается, что донорская кровь поступает в разные медицинские организации области, в частности в перинатальные центры. Переливание проводится новорожденным с различными патологиями и больным онкологией. Кроме того, донорская кровь необходима людям, которые пострадали в авариях, или пациентам с сильными травмами и ожогами.