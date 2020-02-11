Более 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2019 году

"Только в прошлом году впервые сдали кровь и ее компоненты более 19 тысяч человек, общее число доноров составило 52 тысячи человек", – уточнила она.

Отмечается, что донорская кровь поступает в разные медицинские организации области, в частности в перинатальные центры. Переливание проводится новорожденным с различными патологиями и больным онкологией. Кроме того, донорская кровь необходима людям, которые пострадали в авариях, или пациентам с сильными травмами и ожогами.