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Новости Подмосковья
2020-02-11T18:46+0300
https://ria.ru/20200211/1564565782.html
Более 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2019 году
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РИА Новости

Более 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2019 году

18:46 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСдача крови в мобильной станции переливания крови
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Подмосковье по итогам прошлого года областные службы крови заготовили свыше 60 тонн донорской крови, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
По словам главврача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп, донорское движение в Подмосковье объединяет тысячи неравнодушных людей.
"Только в прошлом году впервые сдали кровь и ее компоненты более 19 тысяч человек, общее число доноров составило 52 тысячи человек", – уточнила она.
Отмечается, что донорская кровь поступает в разные медицинские организации области, в частности в перинатальные центры. Переливание проводится новорожденным с различными патологиями и больным онкологией. Кроме того, донорская кровь необходима людям, которые пострадали в авариях, или пациентам с сильными травмами и ожогами.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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