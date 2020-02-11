Поклонская предложила создать список "исторических негодяев"

"Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них, единым фронтом. Поэтому, по моему мнению, необходимо отдельное решение ООН. Нужно определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать. Тут не может быть полутеней", - сказала Поклонская на церемонии открытия IX международной молодежной модели ООН в МИА "Россия сегодня".