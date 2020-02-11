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Поклонская предложила создать список "исторических негодяев"
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РИА Новости

Поклонская предложила создать список "исторических негодяев"

18:45 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Необходимо решение ООН, определяющее список "исторических негодяев", которых нельзя оправдывать, это поможет в борьбе с фашизмом наших дней, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
"Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них, единым фронтом. Поэтому, по моему мнению, необходимо отдельное решение ООН. Нужно определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать. Тут не может быть полутеней", - сказала Поклонская на церемонии открытия IX международной молодежной модели ООН в МИА "Россия сегодня".
Те, кто начинают заигрывать с нацистами, должны получить международную изоляцию и осуждение, отметила Поклонская. По ее словам, это могут быть как целые страны, фонды, коммерческие компании, так и отдельные бизнесмены, которые финансируют "эту чуму".
"Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа, поверьте, сразу прикроют все эти кружки доморощенных Гитлеров недоделанных", - заключила Поклонская.
Здание МИД России
7 февраля, 12:19
В МИД осудили попытки переписать историю Второй мировой за рубежом
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФООНОбщество
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