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СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 130 стран
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РИА Новости

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 130 стран

18:41 11.02.2020 (обновлено: 03:34 12.02.2020)
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© AFP 2020 / Saul LoebЗдание ЦРУ в Вирджинии
Здание ЦРУ в Вирджинии
© AFP 2020 / Saul Loeb
ЖЕНЕВА, 11 фев – РИА Новости. Центральное разведывательное управление США через швейцарскую компанию по шифровке сообщений свыше 50 лет следило за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств, говорится в расследовании, опубликованном во вторник в онлайн-версии газеты Tribune de Geneve.
Речь идет о компании Crypto AG, которая с 1952 года базируется в швейцарском кантоне Цуг. Она предоставляла государствам шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений.
Как отмечается, с 1958 года ЦРУ, а затем и немецкая внешняя разведка (БНД) контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне. При этом власти Швейцарии были в курсе деятельности иностранных разведок.
Шифровальные устройства, созданные Crypto AG, использовались во время войн или при передаче чувствительной информации между посольствами и правительствами. При этом разведки США и Германии могли отслеживать эти сообщения при помощи специально созданных "дыр" в системе безопасности шифрования.
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В статье указывается, что услугами Crypto AG пользовались порядка 130 государств, в том числе Египет, Иран, Саудовская Аравия, Ливия и Аргентина. В частности, зашифрованные сообщения активно перехватывались США и Германией во время переговоров с Ираном по освобождению американских заложников, атак террористов из Ливии на США, войны за Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией, а также во время американского вторжения в Панаму в 1989 году.
В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, однако США продолжили проведение своих операций как минимум до 2012 года.
В 2018 году Crypto AG была разделена на две части, одна из которых стала обслуживать исключительно швейцарских клиентов. Вторая компания носит название Crypto International и ориентирована на иностранных клиентов. На ее сайте в настоящее время опубликовано заявление о том, что она не имеет никакого отношения к Crypto AG или разведкам США и Германии, а является частной фирмой, которая в 2018 году выкупила бренд и активы компании из Цуга.
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Центральное разведывательное управлениеГерманияШвейцарияСШАВ мире
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