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Поклонская осудила попытки зарубежных СМИ фальсифицировать историю
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РИА Новости

Поклонская осудила попытки зарубежных СМИ фальсифицировать историю

18:40 11.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства массовой информации, фальсифицирующие историю, закладывают "исторические бомбы", которые взорвутся через 20-30 лет, если не принимать ответные меры, считает зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.
Выступая на церемонии открытия IX международной молодежной модели ООН в МИА "Россия сегодня", Поклонская обратила внимание на то, что в зарубежных СМИ регулярно появляются провокационные заголовки, которые ставят под сомнение заслуги Советского союза во Второй мировой войны.
"Это беда с переписыванием истории Великой Победы. Мы словно проваливаемся в мир фейковых новостей, как Алиса в кроличью нору... Похоже, сумасшествие входит в норму и даже в моду. Не реагировать нам на это нельзя. Потому что именно эти бредовые - на первый взгляд - заголовки закладывают исторические бомбы, которые взорвутся через лет 20-30. Поверьте, обязательно взорвутся, если мы ничего не будем делать", - сказала Поклонская.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФОбщество
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