Поклонская осудила попытки зарубежных СМИ фальсифицировать историю

Выступая на церемонии открытия IX международной молодежной модели ООН в МИА "Россия сегодня", Поклонская обратила внимание на то, что в зарубежных СМИ регулярно появляются провокационные заголовки, которые ставят под сомнение заслуги Советского союза во Второй мировой войны.

"Это беда с переписыванием истории Великой Победы. Мы словно проваливаемся в мир фейковых новостей, как Алиса в кроличью нору... Похоже, сумасшествие входит в норму и даже в моду. Не реагировать нам на это нельзя. Потому что именно эти бредовые - на первый взгляд - заголовки закладывают исторические бомбы, которые взорвутся через лет 20-30. Поверьте, обязательно взорвутся, если мы ничего не будем делать", - сказала Поклонская.