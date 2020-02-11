Аббас назвал условие для переговоров с Израилем

"Я готов начать переговоры, как я и был готов всегда, если Израиль будет готов к миру, если Израиль будет готов к переговорам под эгидой международного квартета и на основе согласованных на международном уровне параметров. Я серьезно. Я готов остаться здесь в ООН, чтобы начать эти переговоры немедленно", - сказал Аббас.