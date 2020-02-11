Аббас назвал условие для переговоров с Израилем

ООН, 11 фев - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в СБ ООН, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем, если они пройдут под эгидой международного квартета и на основе ранее согласованных на международном уровне параметров палестино-израильского урегулирования.
"Я готов начать переговоры, как я и был готов всегда, если Израиль будет готов к миру, если Израиль будет готов к переговорам под эгидой международного квартета и на основе согласованных на международном уровне параметров. Я серьезно. Я готов остаться здесь в ООН, чтобы начать эти переговоры немедленно", - сказал Аббас.
После того как в конце января США представили свою "сделку века" по ближневосточному урегулированию, палестинский лидер уже заявлял, что готов к традиционному посредничеству международного квартета (Россия, США, ЕС, ООН), но не к посредничеству одних лишь США и отвергает "сделку века" как основу для переговоров.