В МИД заявили о положительной динамике в ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В ситуации с коронавирусом есть положительная динамика, число приростов случаев зараженных падает, но очаг не локализован, сообщил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Не надо паниковать, не надо строить теории заговоров, не надо проводить дискриминацию. Ситуация серьезная, ситуацию пытаются взять под контроль, пока окончательно это не удаётся. Но динамика положительная есть, что количество прироста случаев заражения падает. Потребуется какое-то время. К сожалению, ещё не локализован очаг, откуда пошел вирус", - сказал Ильичев на церемонии открытия девятой сессии Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России DAIMMUN-20 в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о ситуации с коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV