Израиль готов к прямым переговорам с Палестиной, заявил постпред

"Руководство Палестины не верит в призыв к миру. До того, как президент (США Дональд) Трамп представил свой мирный план, Махмуд Аббас уже был готов приехать в ООН. Даже не ознакомившись с предложением США, он отверг переговоры. Мы продолжаем оставаться готовыми приступить к прямым переговорам с палестинцами", - сказал Данон.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.