Израиль готов к прямым переговорам с Палестиной, заявил постпред

ООН, 11 фев – РИА Новости. Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной, заявил журналистам израильский постпред при ООН Дэнни Данон.
"Руководство Палестины не верит в призыв к миру. До того, как президент (США Дональд) Трамп представил свой мирный план, Махмуд Аббас уже был готов приехать в ООН. Даже не ознакомившись с предложением США, он отверг переговоры. Мы продолжаем оставаться готовыми приступить к прямым переговорам с палестинцами", - сказал Данон.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.