Директор "Тайгана" заявил, что его арест нацелен на отставку Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Руководитель парков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков заявил в Верховном суде Крыма, что его арест имел целью нагнетание общественно-политической обстановки, досрочную отставку главы региона и банкротство его парков.
Верховный суд Крыма во вторник рассматривает апелляцию адвоката Зубкова об освобождении его от содержания под стражей. Заседание суда началось в 14.00 мск, в ходе заседания выступили адвокаты Зубкова и он сам.
"Решение судьи (Белогорского суда - ред.) о взятии меня под стражу справедливо лишь в том случае, если ставить своей целью нагнетание общественно-политической обстановки в Крыму, досрочную отставку главы республики и банкротство моих парков... Исходя из изложенного я прошу суд... отменить несправедливое решение судьи и постановить новое, а также рассмотреть личное поручительство главы республики Крым по этому делу", - сказал в ходе заседания суда Зубков.
Адвокаты подсудимого в ходе процесса заявили, что решение Белогорского райсуда об аресте Зубкова незаконно. Избрание такой меры пресечения директору парка ставит под угрозу жизнь многочисленных питомцев, зависящих от личного участия Зубкова, заявили защитники. Они напомнили, что Зубков выезжал в Москву на совещание в Минэконоразвития РФ, которое касалось сохранения и развития парков в Крыму. Суд продолжает заседание в данный момент.
Белогорский районный суд 3 февраля арестовал на два месяца владельца парка "Тайган" за нарушение подписки о невыезде, Зубков был взят под стражу в зале суда и перемещен в СИЗО Симферополя. Глава Крыма Сергей Аксенов стал личным поручителем Зубкова, апелляционная жалоба на арест директора парка вместе с поручительством главы республики была подана в ВС Крыма через суд первой инстанции 5 февраля.
Совещание по вопросам функционирования парка прошло в Минэкономразвития России 22 января под руководством заместителя министра Сергея Назарова. В нем приняли участие представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, правительства Крыма и руководства парка. После этого Зубков заявил, что в переговорах с крымскими властями достигнуты договоренности по его бизнес-проектам, вопрос переходит в рабочее и конструктивное русло.