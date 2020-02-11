Директор "Тайгана" заявил, что его арест нацелен на отставку Аксенова

"Решение судьи (Белогорского суда - ред.) о взятии меня под стражу справедливо лишь в том случае, если ставить своей целью нагнетание общественно-политической обстановки в Крыму, досрочную отставку главы республики и банкротство моих парков... Исходя из изложенного я прошу суд... отменить несправедливое решение судьи и постановить новое, а также рассмотреть личное поручительство главы республики Крым по этому делу", - сказал в ходе заседания суда Зубков.