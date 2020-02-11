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Религия и мировоззрение
2020-02-11T19:46+0300
https://ria.ru/20200211/1564564470.html
Ассоциация религиозной свободы за введение "омбудсмена для верующих"
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972784_0:272:3027:1975_1036x0_80_0_0_18c6b70e2e11c38c96972272a6b311f8.jpg
РИА Новости

Ассоциация религиозной свободы за введение "омбудсмена для верующих"

18:21 11.02.2020 (обновлено: 19:46 11.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМитрополит Омский и Таврический Владимир на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Митрополит Омский и Таврический Владимир на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. "Российская ассоциация защиты религиозной свободы" (РАРС) предлагает ввести отдельный институт уполномоченного по защите прав верующих в РФ или же специальный координирующий госорган по делам религий, об этом руководители организации заявили во вторник на круглом столе в Общественной палате РФ.
В ходе обсуждения, посвященного мерам защиты прав верующих, участники неоднократно проводили аналогии с существовавшим в период СССР государственным органом при Совете министров – Советом по делам религий, отмечая его как положительные, так и отрицательные стороны.
"Нужна вертикаль"
"В отличие от советского времени, сегодня в нашей стране нет единообразной политики в отношении религии и Церкви. Тогда был Совет по делам религий – конечно, значительное время своей деятельности это был репрессивный орган, но года с 1988-го, когда мы праздновали Крещение Руси (1000-летие - ред.), его деятельность стала совершенно другой", - сказал председатель совета РАРС, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Александр Кудрявцев.
Кудрявцев в 1988 году возглавлял отдел по делам Русской православной церкви Совета по делам религий при Совмине РСФСР, а в 1989-1990 годах был первым заместителем руководителя совета. Вспоминая о том опыте своей деятельности, он отметил, что сотрудники проводили работу по нормализации государственно-церковных отношений и восстановлению социальной справедливости по отношению к религии и Церкви.
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Депутат Госдумы считает, что надо воссоздать Совет по делам религииСовет по делам религий существовал в СССР в период с 1965 по 1991 годы.
"Мы защищали права верующих, отвоевывали храмы и так далее. С ликвидацией этого органа сейчас нет в стране единой политики в этой сфере", - считает Кудрявцев. По его словам, главные проблемы у религиозных организаций и верующих могут возникать на уровне местного самоуправления, где зачастую проводится "местническая политика", которая может идти вразрез с линией государства. "Надо думать о создании какой-то вертикали – будет вертикаль (власти), будет и единая политика", - добавил он.
Кудрявцева поддержал адвокат, учредитель РАРС Анатолий Пчелинцев, выразивший надежду на то, что в стране начнется "движение в направлении создания какого-то госоргана или чего-то подобного".
"Хотя у нас часто говорят, что Совет по делам религий был репрессивный орган, но там разные люди работали и разные функции выполняли, и в большинстве случаев, особенно на последних стадиях, реально помогали людям, верующим людям. И вот такой орган тоже сегодня нужен", - заметил он.
"Верующие не хуже предпринимателей"
Генеральный секретарь совета Ассоциации, член Общественной палаты РФ Олег Гончаров пояснил РИА Новости, что речь идет, прежде всего, о необходимости защиты прав верующих разных конфессий, что для современной России, по его мнению, более чем актуально. "Нужен такой координирующий орган или такой институт, который бы непосредственно, напрямую занимался защитой права на свободу совести или вероисповедания", - сказал Гончаров.
Он признал, что сегодня в стране действует достаточно много институтов, которые обращают внимание, в том числе, и на защиту права на свободу вероисповедания, начиная от института уполномоченного по правам человека и заканчивая различными комиссиями и комитетами при заксобраниях регионов и губернаторах, однако их усилия разобщены и не приносят ощутимого результата.
"Довольно много людей, которые этой сферой должны заниматься, по идее, но, как в пословице "у семи нянек дитя без глазу", - получается такая ситуация, что нет координации между этим множеством площадок, которые призваны защищать право на свободу совести даже не только верующих, а вообще, в принципе… Нет того человека или того института, который был бы ответственным за эти вопросы и который мог бы какие-то резонансные, особо острые, наболевшие дела поднимать, освещать в СМИ и доводить их до логического решения на благо верующих и гармонизации межрелигиозных отношений в нашей стране", - сказал Гончаров РИА Новости.
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В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), адвокат Владимир Ряховский обратил внимание участников круглого стола на то, что в России уже на протяжении ряда лет успешно действуют созданные институты омбудсменов – например, уполномоченного по правам ребенка или уполномоченного по защите прав предпринимателей.
"А что, у нас верующих людей, религиозных общин меньше, чем предпринимателей? Или у них меньше проблем, в связи с которыми они действительно нуждаются в поддержке? Нет, конечно, это не так… Востребованность этого института очевидна", - отметил правозащитник.
По его мнению, речь в данном случае должна идти "не о каком-то посреднике, не о каких-то распределительных или контролирующих функциях по отношению к религиозным организациям, а исключительно правозащитных функциях". Ими, по словам Ряховского, можно было бы наделить омбудсмена по защите прав на вероисповедание.
"Морального давления" не хватает
Член СПЧ Александр Верховский, доказывая целесообразность введения нового института омбудсмена, заметил, что, хотя человек на данной должности не имеет властных полномочий, однако может при необходимости оказывать "некое моральное давление", что тоже важно.
"У нас любой омбудсмен не обладает распорядительными функциями, ничего не может, кроме того, чтобы настойчиво звонить, писать бумаги и так далее. И тем не менее, какая-то польза от этого происходит - именно в тех случаях, когда он может сфокусироваться на основных, принципиальных вопросах, во все частные дела он влезть не может. И в части случаев – не во всех, разумеется, – он может добиться того, чтобы кто-то обратил на какую-то проблему внимание и принял осмысленное решение. Мне кажется, ради этого стоит заводить такую позицию", - заключил Верховский.
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