В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

КАЛИНИНГРАД, 11 фев - РИА Новости. Жительница Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.

Как рассказала девушка РИА Новости, придя в женскую консультацию от калининградского роддома №4 на УЗИ органов малого таза, раздевшись, она заметила видеокамеру, установленную напротив кушетки для пациентов. По ее словам, о видеосъемке ее никто не предупреждал.

"Вообще это достаточно интимный момент, не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний видел это. Потом я проконсультировалась с юристами, которые сказали мне, что это незаконно. В министерство здравоохранения я написала обращение еще 11 октября прошлого года, они ответили быстро. Ответ был таким, что консультация - это публичное место", - сказала Серебренникова.

Следующее обращение, в котором содержались требования запретить незаконную съемку из-за нарушения закона о неприкосновенности частной жизни и демонтировать камеры девушка направила в региональную прокуратуру. Надзорное ведомство в свою очередь перенаправило обращение в женскую консультацию, откуда на днях пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов.