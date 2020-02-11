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В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
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РИА Новости

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

18:21 11.02.2020 (обновлено: 22:11 11.02.2020)
75011
© Fotolia / agrispotВидеонаблюдение
Видеонаблюдение
© Fotolia / agrispot
КАЛИНИНГРАД, 11 фев - РИА Новости. Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Как рассказала девушка РИА Новости, придя в женскую консультацию от калининградского роддома №4 на УЗИ органов малого таза, раздевшись, она заметила видеокамеру, установленную напротив кушетки для пациентов. По ее словам, о видеосъемке ее никто не предупреждал.
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"Вообще это достаточно интимный момент, не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний видел это. Потом я проконсультировалась с юристами, которые сказали мне, что это незаконно. В министерство здравоохранения я написала обращение еще 11 октября прошлого года, они ответили быстро. Ответ был таким, что консультация - это публичное место", - сказала Серебренникова.
Следующее обращение, в котором содержались требования запретить незаконную съемку из-за нарушения закона о неприкосновенности частной жизни и демонтировать камеры девушка направила в региональную прокуратуру. Надзорное ведомство в свою очередь перенаправило обращение в женскую консультацию, откуда на днях пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов.
Как сообщила ранее журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку данных СМИ, что в Калининграде в кабинетах гинекологов в женской консультации установили видеокамеры. Организована доследственная проверка.
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Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКалининградПроисшествия
Популярные комментарии
А камеры не будет - дамочка может заявить, что доктор её изнасиловал. И единственным доказательством отсутствия поползновений со стороны врача может служить запись с видеокамеры. Сейчас неадекваток сколько угодно, от мала до велика.
11 февраля, 19:51
Naum Vygodsky
55222375
Да уж, видео как больную умывают грязной половой тряпкой - это нарушение врачебной тайны, а кушетка в отделении гинекологии - общественное место! Ни стыда, ни совести.
11 февраля, 19:17
ВВВероник Варенникова
94320110
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