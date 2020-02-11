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Более 600 человек погибли под поездом в ЦФО в 2019 году
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РИА Новости

Более 600 человек погибли под поездом в ЦФО в 2019 году

18:19 11.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный переезд. Архивное фото
Железнодорожный переезд. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 600 человек погибли под колесами поездов в Центральном федеральном округе, самым проблемным регионом оказалась Московская область, заявил начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в эфире радио "Милицейская волна".
"В 2019 году на участках обслуживания УТ МВД России по ЦФО травмировано 956 граждан, из них 629 – смертельно. Самый проблемный регион - это Московская область", - отметил он.
Чтобы минимизировать травматизм на железных дорогах, транспортные полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия.
Электропоезд
Вчера, 10:37
В Москве под колесами поезда погиб подросток
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Центральный ФОБезопасностьПроисшествия
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