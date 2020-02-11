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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T18:29+0300
https://ria.ru/20200211/1564564070.html
Сирийская армия освободила населенный пункт Хан-Асаль на западе Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/155361/40/1553614075_0:109:3447:2048_1036x0_80_0_0_4af2d30d82b3999010bf35e244438594.jpg
РИА Новости

Сирийская армия освободила населенный пункт Хан-Асаль на западе Алеппо

18:29 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости. Сирийская армия освободила населенный пункт Хан-Асаль на западе провинции Алеппо, заявил РИА Новости военный источник.
Ранее во вторник сообщалось, что сирийская армия впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск - Алеппо и ведет бои в районе Хан-Асаль к северо-западу от трассы.
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"Сирийская армия освободила стратегический населенный пункт Хан-Асаль на западе провинции Алеппо после ожесточенных боев, которые она вела с террористической (группировкой) "Джебхат ан-Нусра"* и связанными с ней формированиями", - сообщил источник.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций. В субботу армией был освобожден ключевой город Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо), а 29 января - крупный город Маарет-Нууман. Также в воскресенье войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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