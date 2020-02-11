Сирийская армия освободила населенный пункт Хан-Асаль на западе Алеппо

ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости. Сирийская армия освободила населенный пункт Хан-Асаль на западе провинции Сирийская армия освободила населенный пункт Хан-Асаль на западе провинции Алеппо , заявил РИА Новости военный источник.

Ранее во вторник сообщалось, что сирийская армия впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск - Алеппо и ведет бои в районе Хан-Асаль к северо-западу от трассы.

"Сирийская армия освободила стратегический населенный пункт Хан-Асаль на западе провинции Алеппо после ожесточенных боев, которые она вела с террористической (группировкой) "Джебхат ан-Нусра"* и связанными с ней формированиями", - сообщил источник.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций. В субботу армией был освобожден ключевой город Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо), а 29 января - крупный город Маарет-Нууман. Также в воскресенье войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.