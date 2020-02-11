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Лавров провел встречу с послами стран СНГ
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РИА Новости

Лавров провел встречу с послами стран СНГ

18:10 11.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами государств-участников СНГ в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами государств-участников СНГ в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами государств-участников СНГ в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в ходе встречи с послами государств-участников СНГ перспективы наращивания взаимодействия между странами объединения, сообщает во вторник российский МИД.
"В ходе беседы были подведены итоги проделанной в 2019 году работы по развитию сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, обеспечению безопасности на пространстве Содружества, укреплению позиций стран СНГ на международной арене. Определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия", - говорится в распространенном сообщении дипведомства РФ.
Кроме того, как отмечается, участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
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