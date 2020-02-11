Лавров провел встречу с послами стран СНГ

"В ходе беседы были подведены итоги проделанной в 2019 году работы по развитию сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, обеспечению безопасности на пространстве Содружества, укреплению позиций стран СНГ на международной арене. Определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия", - говорится в распространенном сообщении дипведомства РФ.