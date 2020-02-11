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2020-02-11T18:08+0300
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Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок
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РИА Новости

Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок

18:08 11.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Алена Водонаева
Телеведущая Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Алена Водонаева. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой из личных принципов. Об этом он рассказал в беседе с "Пятым каналом".
По словам мужчины, его оскорбил пост модели, в котором она назвала получателей материнского капитала "быдлом".
"За высказывание о том, что могут позволить рожать богатые, а если в бедной семье рожают трех-четырех детей, то это уже быдло", — пояснил Панкратов.
Он добавил, что обратился в правоохранительные органы два месяца назад и подчеркнул, что готов дальше отстаивать свою позицию, и что его уже "вызвали в комитет по особо важным делам".
Мужчина сказал, что у него есть один ребенок и подчеркнул, что считает детей самым важным приоритетом.
Алена Водонаева
Вчера, 16:45
СМИ: на Водонаеву написали новое заявление из-за поста в Instagram
Ранее телеведущую Алену Водонаеву вызвали на беседу в полицию из-за поступившего на нее заявления. Правоохранители намерены обсудить с ней скандальную публикацию. Телеведущей грозит 282-я статья Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В конце декабря Алена Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят по несколько детей. По ее словам, "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради материнского капитала, тогда как проблема не в размере социальных выплат, а в уровне жизни россиян. Публикация вызвала большой общественный резонанс.
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28619115112
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Алена ВодонаеваРоссияЙошкар-ОлаОбщество
Популярные комментарии
Похоже бабла решил срубить - типа забрать заяву по примирению сторон за вознаграждение...
11 февраля, 18:12
Валерий Камаев
69200146
Необходимо выяснить просит ли слесарь денег у пожилых родственников для прокорма своего ребёнка.
11 февраля, 18:11
Сережа Кукин
59300151
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