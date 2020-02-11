Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой из личных принципов. Об этом он рассказал в беседе с " Пятым каналом ".

По словам мужчины, его оскорбил пост модели, в котором она назвала получателей материнского капитала "быдлом".

"За высказывание о том, что могут позволить рожать богатые, а если в бедной семье рожают трех-четырех детей, то это уже быдло", — пояснил Панкратов.

Он добавил, что обратился в правоохранительные органы два месяца назад и подчеркнул, что готов дальше отстаивать свою позицию, и что его уже "вызвали в комитет по особо важным делам".

Мужчина сказал, что у него есть один ребенок и подчеркнул, что считает детей самым важным приоритетом.

Ранее телеведущую Алену Водонаеву вызвали на беседу в полицию из-за поступившего на нее заявления. Правоохранители намерены обсудить с ней скандальную публикацию. Телеведущей грозит 282-я статья Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".