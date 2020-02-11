Лавров и Маас обсудили проекты резолюций по урегулированию в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Германии Хайко Маасом проект резолюций Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта в Ливии , сообщил во вторник российский МИД.

"Состоялся обмен мнениями о ходе обсуждения в Совете Безопасности ООН проекта резолюций по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Ливии с учетом итогов прошедшей в Берлине 19 января Международной конференции по Ливии, а также состоявшегося в Женеве под эгидой ООН первого заседания Совместного военного комитета "5+5", - сообщили в дипведомстве РФ.

В ходе беседы российский министр "подтвердил позицию о необходимости содействовать формированию согласия между самими ливийскими сторонами, без чего никакие международные инициативы не могут увенчаться успехом".

"Также подчеркнуто, что требуется в полной мере учесть позицию стран-соседей Ливии и Африканского союза", - отмечается в сообщении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Организовать прямые переговоры между сторонами ливийского конфликта на мероприятии не удалось.