"Т Плюс" за год вложила миллиард рублей в оренбургские теплосети

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оренбургский филиал Оренбургский филиал "Т Плюс" в 2019 году инвестировал в развитие и модернизацию ТЭЦ и тепловых сетей области более 1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Оренбургские теплоэнергетики инвестировали свыше 1 миллиарда рублей в развитие и модернизацию ТЭЦ и тепловых сетей в 2019 году. Средства были направлены на техническое перевооружение Сакмарской, Каргалинской, Орской, Медногорской ТЭЦ, Оренбургских и Медногорских тепловых сетей, оптимизацию тепловых узлов, реализацию экономически эффективных проектов, IT-инфраструктуры, технологическое присоединение жилых объектов", - сообщает "Т Плюс".

Среди крупных инвестпроектов компания выделяет перевод потребителей юго-восточной части Оренбурга на теплоснабжение от Сакмарской ТЭЦ с возведением трех современных блочно-модульных центральных тепловых пунктов, а также строительство новой блочно-модульной котельной "Оренбургская".

"На инвестиционную программу в 2020 году компания планирует направить также порядка 1 миллиарда рублей, привлекая финансирование для развития системы теплоснабжения в Оренбургской области", - говорится в сообщении.​