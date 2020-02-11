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Теплоснабжение
2020-02-11T18:07+0300
https://ria.ru/20200211/1564563706.html
"Т Плюс" за год вложила миллиард рублей в оренбургские теплосети
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РИА Новости

"Т Плюс" за год вложила миллиард рублей в оренбургские теплосети

18:07 11.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оренбургский филиал "Т Плюс" в 2019 году инвестировал в развитие и модернизацию ТЭЦ и тепловых сетей области более 1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"Оренбургские теплоэнергетики инвестировали свыше 1 миллиарда рублей в развитие и модернизацию ТЭЦ и тепловых сетей в 2019 году. Средства были направлены на техническое перевооружение Сакмарской, Каргалинской, Орской, Медногорской ТЭЦ, Оренбургских и Медногорских тепловых сетей, оптимизацию тепловых узлов, реализацию экономически эффективных проектов, IT-инфраструктуры, технологическое присоединение жилых объектов", - сообщает "Т Плюс".
Среди крупных инвестпроектов компания выделяет перевод потребителей юго-восточной части Оренбурга на теплоснабжение от Сакмарской ТЭЦ с возведением трех современных блочно-модульных центральных тепловых пунктов, а также строительство новой блочно-модульной котельной "Оренбургская".
"На инвестиционную программу в 2020 году компания планирует направить также порядка 1 миллиарда рублей, привлекая финансирование для развития системы теплоснабжения в Оренбургской области", - говорится в сообщении.​
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
6 февраля, 13:10Теплоснабжение
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеРоссияОренбургЭкономика
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