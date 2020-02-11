Отклика от США по продлению СНВ-3 нет, заявил российский дипломат

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. До истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях ( До истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях ( СНВ-3 ) остался один год, отклика у администрации США мы не находим, они переводят стрелки на Китай, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев

"Сейчас остался год до истечения срока договора о стратегических наступательных вооружениях. Вы знаете инициативу президента Путина продлить этот договор без всяких предварительных условий, но отклика у администрации (США) мы не находим. Она переводит стрелки на Китай, на якобы его растущий арсенал, но сама с китайцами об этом не говорит, либо говорит невнятно", - сказал Ильичев на церемонии открытия девятой сессии Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России DAIMMUN-20 в МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что любая договорённость, любой шаг вперёд, который будет достигнут в рамках "пятерки" Совета безопасности ООН, в позитивном плане скажется на общей безопасности и стабильности в мире.

Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.