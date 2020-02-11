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Дипломат оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
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РИА Новости

Дипломат оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

18:00 11.02.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Сделка века", представленная в конце января президентом США Дональдом Трампом, не имеет ничего общего с международным правом, заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев на церемонии открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России DAIMMUN-20.
Ильичев подчеркнул, что Запад насаждает миропорядок, основанный на произвольно устанавливаемых правилах. "Вопиющий пример - это инициатива, которую Трамп 28 января объявил. Так называемая "сделка века" по израильско-палестинскому конфликту, которая не имеет ничего общего с международным правом, с резолюциями Совета Безопасности, с другими инициативами, но которую усиленно насаждают", - сказал дипломат.
Дональд Трамп 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеПетр ИльичевДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Биньямин НетаньяхуООНПалестинаИзраильВ мире
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