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Почти 1,2 тысячи авиадебоширов не пустили на самолет в 2019 году
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РИА Новости

Почти 1,2 тысячи авиадебоширов не пустили на самолет в 2019 году

17:56 11.02.2020 (обновлено: 18:13 11.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Транспортные полицейские в 2019 году не пустили на борт самолета порядка 1,2 тысячи пассажиров за нарушение общественного порядка, заявил начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в интервью радио "Милицейская война".
"За неадекватность поведения, нарушение общественного порядка количество не допущенных к авиаперелету или снятых с борта пассажиров увеличилось с 1103 человек в 2018 году до 1192 – в 2019 году. Большинство из них привлечено к различным видам уголовной и административной ответственности", - сказал он.
Кроме того, за аналогичный период семь пьяных авиапассажиров привлечены к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета.
По словам Калинкина, наиболее частая причина дебошей - употребление алкоголя, из-за чего случаются конфликты с нарушением общественного порядка.
Внутри самолета авиакомпании Southwest Airline
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