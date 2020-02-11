Почти 1,2 тысячи авиадебоширов не пустили на самолет в 2019 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Транспортные полицейские в 2019 году не пустили на борт самолета порядка 1,2 тысячи пассажиров за нарушение общественного порядка, заявил начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в интервью радио "Милицейская война".
"За неадекватность поведения, нарушение общественного порядка количество не допущенных к авиаперелету или снятых с борта пассажиров увеличилось с 1103 человек в 2018 году до 1192 – в 2019 году. Большинство из них привлечено к различным видам уголовной и административной ответственности", - сказал он.
Кроме того, за аналогичный период семь пьяных авиапассажиров привлечены к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета.
По словам Калинкина, наиболее частая причина дебошей - употребление алкоголя, из-за чего случаются конфликты с нарушением общественного порядка.
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