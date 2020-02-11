Почти 1,2 тысячи авиадебоширов не пустили на самолет в 2019 году

"За неадекватность поведения, нарушение общественного порядка количество не допущенных к авиаперелету или снятых с борта пассажиров увеличилось с 1103 человек в 2018 году до 1192 – в 2019 году. Большинство из них привлечено к различным видам уголовной и административной ответственности", - сказал он.