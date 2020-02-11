ФАС выдала предупреждения за недостоверную информацию о коронавирусе

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Управление Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Москве выдало нескольким медицинским организациям предупреждения за распространение недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса

По данным антимонопольного ведомства, сеть медцентров "Открытая клиника", медцентры "СМ-клиника", а также НИИ пульмонологии предлагали в рекламе и на своих сайтах диагностировать коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и других базовых медицинских процедур, а также лечить его с помощью собственных врачей. "Данные дорогостоящие "предложения" не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных пациентов и потребителей в заблуждение", - считают в УФАС.

Как отмечает управление, эта информация получена в рамках взаимодействия с Росздравнадзором , согласно официальным данным которого медицинские показания для проведения обследования устанавливаются в строго определенных случаях врачом, а само обследование представляет собой сложный и длительный процесс исследования, никак не связанный с предлагаемыми частными медицинскими организациями услугами.

"Ввиду изложенного Московское УФАС России признало действия ООО "Открытая клиника", ООО "ЛДЦ "Проспект Мира", ООО "СМ-клиника", ООО "Дэрайс", ООО "Медицинский центр" нарушающими статьи 14.2 и 14.8 закона о защите конкуренции и выдало предупреждения о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами и в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса", — сообщается на сайте УФАС.

Отмечается, что во избежание административной ответственности обществам предстоит исполнить предупреждения в течение 10 дней.