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ФАС выдала предупреждения за недостоверную информацию о коронавирусе
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РИА Новости

ФАС выдала предупреждения за недостоверную информацию о коронавирусе

17:54 11.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Москве выдало нескольким медицинским организациям предупреждения за распространение недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса.
По данным антимонопольного ведомства, сеть медцентров "Открытая клиника", медцентры "СМ-клиника", а также НИИ пульмонологии предлагали в рекламе и на своих сайтах диагностировать коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и других базовых медицинских процедур, а также лечить его с помощью собственных врачей. "Данные дорогостоящие "предложения" не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных пациентов и потребителей в заблуждение", - считают в УФАС.
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Как отмечает управление, эта информация получена в рамках взаимодействия с Росздравнадзором, согласно официальным данным которого медицинские показания для проведения обследования устанавливаются в строго определенных случаях врачом, а само обследование представляет собой сложный и длительный процесс исследования, никак не связанный с предлагаемыми частными медицинскими организациями услугами.
"Ввиду изложенного Московское УФАС России признало действия ООО "Открытая клиника", ООО "ЛДЦ "Проспект Мира", ООО "СМ-клиника", ООО "Дэрайс", ООО "Медицинский центр" нарушающими статьи 14.2 и 14.8 закона о защите конкуренции и выдало предупреждения о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами и в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса", — сообщается на сайте УФАС.
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Отмечается, что во избежание административной ответственности обществам предстоит исполнить предупреждения в течение 10 дней.
"В принципе недопустимо использовать людей и их переживания для личного обогащения. Это аморально, и мы будем пресекать такие действия любого рода", — прокомментировал руководитель УФАС Армен Ханян.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба РФРосздравнадзорРоссия
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