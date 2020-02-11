Рябков рассказал о направленном США предложении продлить СНВ-3

"Мы считаем, что было бы с точки зрения международной безопасности и безответственно, и вредно ставить вопрос о продлении действующего двустороннего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимости от тех или иных привходящих обстоятельств", - сказал он журналистам.

"Россия на высшем уровне подтвердила свою готовность продлить этот договор без предварительных условий, причем сделать это срочно. Эта позиция остается в силе. Она была официально доведена до американской стороны дипломатической нотой в конце прошлого года в соответствии с теми заявлениями, которые на этот счет были ранее сделаны президентом РФ", - подчеркнул он.