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Рябков рассказал о направленном США предложении продлить СНВ-3
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РИА Новости

Рябков рассказал о направленном США предложении продлить СНВ-3

17:54 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Москва направила США в конце прошлого года дипломатическую ноту о готовности продлить СНВ-3 без предварительных условий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что было бы с точки зрения международной безопасности и безответственно, и вредно ставить вопрос о продлении действующего двустороннего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимости от тех или иных привходящих обстоятельств", - сказал он журналистам.
"Россия на высшем уровне подтвердила свою готовность продлить этот договор без предварительных условий, причем сделать это срочно. Эта позиция остается в силе. Она была официально доведена до американской стороны дипломатической нотой в конце прошлого года в соответствии с теми заявлениями, которые на этот счет были ранее сделаны президентом РФ", - подчеркнул он.
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