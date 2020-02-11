В ГД внесли проект об упрощенной процедуре получения мер соцподдержки

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Александр Жуков, Сергей Неверов, Андрей Исаев, Глеб Хор, Леонид Симановский, Владислав Резник, Надежда Максимова и Андрей Макаров внесли в Депутаты Александр Жуков, Сергей Неверов, Андрей Исаев, Глеб Хор, Леонид Симановский, Владислав Резник, Надежда Максимова и Андрей Макаров внесли в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре получения мер социальной защиты (поддержки) для граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предоставляет возможность уполномоченным органам в сфере социальной защиты населения в рамках межведомственного обмена получать от налоговых органов сведения о доходах граждан при оказании им государственной социальной помощи и мер социальной защиты (поддержки). При этом вводится запрет на их разглашение по аналогии со сведениями, составляющими налоговую тайну. "Крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений", - считают разработчики.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Причем эта процедура должна быть максимально удобной и простой для граждан. Законопроект позволяет это сделать.

Помимо этого, в нем снимается существующее ограничение (1 миллион рублей) в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам. Такие доходы будут освобождаться от НДФЛ в размере и в соответствии с порядком, предусмотренным правилами, прилагаемыми к соответствующей утверждаемой правительством госпрограмме РФ.

В сентябре Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза. Они предоставляются лицам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа, расположенные в ДФО.