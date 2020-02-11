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ФРС США заявила, что коронавирус может навредить мировой экономике
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РИА Новости

ФРС США заявила, что коронавирус может навредить мировой экономике

17:48 11.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что вспышка коронавируса может привести к "перебоям" в экономике КНР и мировой экономике.
"Некоторые неопределенность относительно торговли недавно снизилась, но риски для прогноза (роста) сохраняются. В частности, мы внимательно отслеживаем появление коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые повлияют и на всю глобальную экономику", - заявил Пауэлл в письменных показаниях конгрессу.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни ‒ коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, зарегистрировано 43 101 случаев заболевания коронавирусом, 1 017 случаев смерти от него.
Флаг на здании Центрального банка РФ
10 февраля, 18:33
ЦБ сравнил влияние коронавируса и других эпидемий на мировую экономику
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Распространение нового коронавирусаДжером ПауэллВОЗФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
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