ФРС США заявила, что коронавирус может навредить мировой экономике

"Некоторые неопределенность относительно торговли недавно снизилась, но риски для прогноза (роста) сохраняются. В частности, мы внимательно отслеживаем появление коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые повлияют и на всю глобальную экономику", - заявил Пауэлл в письменных показаниях конгрессу.