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США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, заявил Помпео
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РИА Новости

США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, заявил Помпео

17:43 11.02.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США продолжат ограничивать ракетную программу Тегерана, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с неудачным космическим запуском, предпринятым Тегераном.
Власти Ирана ранее сообщили о совершенном 9 февраля пуске ракеты-носителя "Симорг" со спутником ДЗЗ "Зафар". Они заявили, что аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что запуск спутника "Зафар-2", возможно, будет осуществлен в месяце хордад (в григорианском календаре соответствует 22 мая - 21 июня).
"США продолжат выстраивать поддержку по всему миру, чтобы противостоять безрассудным действиям иранского режима по созданию баллистических ракет, и мы продолжим оказывать огромное давление на режим, чтобы изменить его поведение", - сказал Помпео.
По его словам, не имеет значения, удачным или неудачным был пуск - технологии создания баллистических ракет, включая межконтинентальные, практически идентичны технологиям космических ракет.
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"Любой запуск, удачный или нет, позволяет Ирану получать опыт, используя подобные технологии, которые помогают его ракетной программе под личиной мирной космической программы", - говорится в письменном заявлении Помпео. Он вновь заявил, что сделка 2015 года об ограничении ядерной программы Ирана не смогла сдержать другие его действия, которые США считают враждебными, включая ракетную программу. Администрация Дональда Трампа вышла из сделки в 2018 году.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.
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