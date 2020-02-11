США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, заявил Помпео

"США продолжат выстраивать поддержку по всему миру, чтобы противостоять безрассудным действиям иранского режима по созданию баллистических ракет, и мы продолжим оказывать огромное давление на режим, чтобы изменить его поведение", - сказал Помпео.

"Любой запуск, удачный или нет, позволяет Ирану получать опыт, используя подобные технологии, которые помогают его ракетной программе под личиной мирной космической программы", - говорится в письменном заявлении Помпео. Он вновь заявил, что сделка 2015 года об ограничении ядерной программы Ирана не смогла сдержать другие его действия, которые США считают враждебными, включая ракетную программу. Администрация Дональда Трампа вышла из сделки в 2018 году.