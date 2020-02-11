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Эксперт: выращивание медицинского мака решит проблему обезболивающих
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РИА Новости

Эксперт: выращивание медицинского мака решит проблему обезболивающих

17:43 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЦветущие маки
Цветущие маки
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Цветущие маки. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выращивание мака в медицинских целях на территории России не повлияет на уровень потребления наркотиков, но создаст разумную правовую ситуацию, при которой возможно будет решить проблему с дефицитом обезболивающих лекарств, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
Ранее сообщалось, что правительство РФ разрешило выращивать на территории России сорта снотворного мака для медицинских целей, а также сорта конопли и снотворного мака для промышленных целей.
"Нет, не может никак повлиять на употребление наркотиков, но создаст хоть какую-то разумную правовую ситуацию с этим маком", - ответил РИА Новости Зыков на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что сейчас мак приходится закупать за границей, возникают различные проблемы с ввозом его в страну, а он необходим для производства лекарственных препаратов.
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"Не надо демонизировать мак или опий, это лекарство прежде всего. Эта демонизация опия привела к тому, что у нас в медицине возник дефицит обезболивающих препаратов, и люди стали погибать из-за болевого синдрома", - пояснил эксперт.
По его словам, выращивание мака для медицинских целей не имеет никакого отношения к уровню потребления психоактивных веществ, потому что причины потребления в любом обществе связаны с различными видами насилия – бытовым, социальным, политическим. Он отметил, что наркотики в целом в России можно купить достаточно легко, поэтому борьба с лекарствами бессмысленна – запрещая одно вещество, тут же появляется другое.
Поэтому даже скрывать места, где выращивают мак, не имеет смысла, на уровне потребления это никак не отразится, подчеркнул Зыков.
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