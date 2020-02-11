Эксперт: выращивание медицинского мака решит проблему обезболивающих

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выращивание мака в медицинских целях на территории России не повлияет на уровень потребления наркотиков, но создаст разумную правовую ситуацию, при которой возможно будет решить проблему с дефицитом обезболивающих лекарств, считает директор Института наркологического здоровья нации Выращивание мака в медицинских целях на территории России не повлияет на уровень потребления наркотиков, но создаст разумную правовую ситуацию, при которой возможно будет решить проблему с дефицитом обезболивающих лекарств, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков

Ранее сообщалось, что правительство РФ разрешило выращивать на территории России сорта снотворного мака для медицинских целей, а также сорта конопли и снотворного мака для промышленных целей.

"Нет, не может никак повлиять на употребление наркотиков, но создаст хоть какую-то разумную правовую ситуацию с этим маком", - ответил РИА Новости Зыков на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что сейчас мак приходится закупать за границей, возникают различные проблемы с ввозом его в страну, а он необходим для производства лекарственных препаратов.

"Не надо демонизировать мак или опий, это лекарство прежде всего. Эта демонизация опия привела к тому, что у нас в медицине возник дефицит обезболивающих препаратов, и люди стали погибать из-за болевого синдрома", - пояснил эксперт.

По его словам, выращивание мака для медицинских целей не имеет никакого отношения к уровню потребления психоактивных веществ, потому что причины потребления в любом обществе связаны с различными видами насилия – бытовым, социальным, политическим. Он отметил, что наркотики в целом в России можно купить достаточно легко, поэтому борьба с лекарствами бессмысленна – запрещая одно вещество, тут же появляется другое.