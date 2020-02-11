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Религия и мировоззрение
2020-02-11T17:38+0300
https://ria.ru/20200211/1564562169.html
В СМР рассказали о спросе на российскую халяль-продукцию в мире
https://cdn25.img.ria.ru/images/140345/75/1403457520_0:174:3022:1874_1036x0_80_0_0_79d5cbef3c608414d2ad0841a33f0a45.jpg
РИА Новости

В СМР рассказали о спросе на российскую халяль-продукцию в мире

17:38 11.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервая Московская международная выставка Халяль
Первая Московская международная выставка Халяль
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Российские производители халяльной продукции имеют большой потенциал для завоевания экономического успеха во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
В Москве проходит международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2020", в которой принимают участие более двух с половиной тысяч российских и зарубежных компаний из 70 стран мира. В их числе и производители продукции халяль - дозволенной с точки зрения ислама.
"Нашу халяльную продукцию знают во всем мире. Вместе с тем, считаю, отечественным предприятиям нужно активнее заходить на рынок мусульманского мира. Все возможности для этого есть", - сказал Аббясов.
По его словам, темпы развития халяль-индустрии неуклонно растут, что в равной степени обусловлено как ростом числа мусульман в РФ, так и высоким спросом на эту продукцию со стороны людей других религий. Не последнюю роль в этом, по мнению религиозного деятеля, сыграла работа созданного на базе СМР Международного Центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль".
"Наш центр сертифицирует и жестко контролирует полный процесс производства – от забоя, до продажи. Представители нашей организации есть на всех предприятиях, чья продукция маркируется специальным значком "Халяль", - сообщил РИА Новости глава МЦСиС "Халяль" Айдар Газизов.
Он также сообщил, что российская продукция была широко представлена на международных выставках в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, получив высокую оценку от заграничных партнеров. Кроме того, налажено партнерство со многими странами СНГ и дальнего зарубежья.
"В рамках выставки "Продэкспо" также проходит юбилейный X Международный Конгресс "Халяль", в котором принимают участие представители управлений мусульман из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Беларуси, Ирана и других государств. Идет обсуждение перспектив развития "халяль" на новом уровне, например, способах повышения продаж через цифровые высокотехнологичные инструменты", - заключил Газизов.-
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРИА НовостиСНГМоскваУзбекистанБелоруссияЭкономика
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