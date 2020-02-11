В СМР рассказали о спросе на российскую халяль-продукцию в мире

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Российские производители халяльной продукции имеют большой потенциал для завоевания экономического успеха во всем мире, заявил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

В Москве проходит международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2020", в которой принимают участие более двух с половиной тысяч российских и зарубежных компаний из 70 стран мира. В их числе и производители продукции халяль - дозволенной с точки зрения ислама.

"Нашу халяльную продукцию знают во всем мире. Вместе с тем, считаю, отечественным предприятиям нужно активнее заходить на рынок мусульманского мира. Все возможности для этого есть", - сказал Аббясов.

По его словам, темпы развития халяль-индустрии неуклонно растут, что в равной степени обусловлено как ростом числа мусульман в РФ, так и высоким спросом на эту продукцию со стороны людей других религий. Не последнюю роль в этом, по мнению религиозного деятеля, сыграла работа созданного на базе СМР Международного Центра стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль".

"Наш центр сертифицирует и жестко контролирует полный процесс производства – от забоя, до продажи. Представители нашей организации есть на всех предприятиях, чья продукция маркируется специальным значком "Халяль", - сообщил РИА Новости глава МЦСиС "Халяль" Айдар Газизов.

Он также сообщил, что российская продукция была широко представлена на международных выставках в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, получив высокую оценку от заграничных партнеров. Кроме того, налажено партнерство со многими странами СНГ и дальнего зарубежья.