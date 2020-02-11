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В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
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РИА Новости

В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание

17:36 11.02.2020 (обновлено: 18:23 11.02.2020)
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CC BY 2.0 / Eric Johnston / B737-800 - PegasusПассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus
CC BY 2.0 / Eric Johnston / B737-800 - Pegasus
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в аэропорту Сабихи Гекчен Стамбула, сообщает газета Cumhuriyet.
Командир экипажа самолета Pegasus, совершавшего рейс PC902 Вена-Стамбул, потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолет, сообщает газета со ссылкой на запись переговоров между пилотом и диспетчером.
После посадки пассажиры покинули самолет, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту "скорая". Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
Пятого февраля самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс PC2193 Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены.
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