Рябков: переносить мероприятия БРИКС из-за коронавируса не планируется

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Переносить мероприятия БРИКС в связи со вспышкой коронавируса не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, мы исходим из того, что все мероприятия пройдут как запланировано. Мы имеем достаточно надежные подтверждения того, что все участники БРИКС, все кто заявлен, представители всех стран, входящих в объединение, будут принимать участие в предстоящих мероприятиях", - сказал он журналистам.
Если и возможны какие-то перестановки, то они будут связаны с сугубо техническими причинами, подчеркнул он.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни ‒ коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, зарегистрировано 43 101 случаев заболевания коронавирусом, 1 017 случаев смерти от него.
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