Рябков: переносить мероприятия БРИКС из-за коронавируса не планируется

"Нет, мы исходим из того, что все мероприятия пройдут как запланировано. Мы имеем достаточно надежные подтверждения того, что все участники БРИКС, все кто заявлен, представители всех стран, входящих в объединение, будут принимать участие в предстоящих мероприятиях", - сказал он журналистам.