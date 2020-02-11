Полиция Москвы доставила в отдел мужчину, угрожавшего навредить себе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отделение "неадекватного" мужчину, который угрожал навредить себе, забравшись на козырек магазина около метро "Щелковская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники полиции доставили в территориальное отделение "Северное Измайлово" мужчину и вызвали медиков. Мужчина проявляет признаки неадекватного поведения, угрожал причинить себе вред", - сказал собеседник агентства.