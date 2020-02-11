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Полиция Москвы доставила в отдел мужчину, угрожавшего навредить себе
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РИА Новости

Полиция Москвы доставила в отдел мужчину, угрожавшего навредить себе

17:32 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отделение "неадекватного" мужчину, который угрожал навредить себе, забравшись на козырек магазина около метро "Щелковская", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники полиции доставили в территориальное отделение "Северное Измайлово" мужчину и вызвали медиков. Мужчина проявляет признаки неадекватного поведения, угрожал причинить себе вред", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на мужчину, который забрался на крышу магазина около станции метро, обратили внимание прохожие, которые сообщили об этом в экстренные службы города.
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МоскваПроисшествия
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