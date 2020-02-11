Жестко севший Boeing убрали с ВПП в аэропорту Усинска

"Самолет убрали, и взлетно-посадочная полоса сейчас свободна, но сегодня аэропорт закрыт", - сказала собеседница агентства, не уточнив предполагаемые сроки возобновления приема и отправки воздушных судов.

Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.