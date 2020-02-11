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Жестко севший Boeing убрали с ВПП в аэропорту Усинска
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РИА Новости

Жестко севший Boeing убрали с ВПП в аэропорту Усинска

17:31 11.02.2020
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© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VKСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VK
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Boeing-737 авиакомпании "ЮТэйр" убрали с взлетно-посадочной полосы аэропорта Усинска, где в воскресенье он совершил жесткую посадку, но аэропорт пока закрыт, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
"Самолет убрали, и взлетно-посадочная полоса сейчас свободна, но сегодня аэропорт закрыт", - сказала собеседница агентства, не уточнив предполагаемые сроки возобновления приема и отправки воздушных судов.
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Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
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Boeing 737ЮТэйрУсинскПроисшествия
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