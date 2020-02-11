На старт новой программы "Интеграция-СГ" выделен 71 миллион рублей

"Интеграция-СГ" - это программа, которая фактически делает шаг к новому направлению при разработке и создании космических аппаратов и техники. Речь о спутниках нового поколения и, в частности, о спутниках дистанционного зондирования земли. Но для начала нам необходимо пройти очень сложную процедуру взаимодействия при разработке нормативно-правовой базы. Ведь когда это делается в рамках двух государств, возникает вопрос гармонизации двух законодательств. Плюс космические технологии требуют не только согласования технических условий, ГОСТов, но и соответствия международным требованиям", - сказал Кубрин.

Он пояснил, что, поскольку речь идет о создании техники, которая может использоваться на космической станции, она должна отвечать не только требованиям российского и белорусского законодательства, но и требованиям всех государств – участников международных космических проектов.

"Именно поэтому первое, что необходимо, это отработка нормативно-правовой базы и детальная проработка основных технических решений. Объемы финансирования на этот год пока незначительные – всего 71 миллион рублей. Но это начало – первый этап, бумажная работа, когда расписываются все последующие мероприятия. А дальше в программу будут вложены сотни миллионов рублей – рассчитана она на три года. И на выходе мы должны получить облик перспективной космической техники, а фактически - задел на формирование новой космической группировки, на создание абсолютно инновационных спутников дистанционного зондирования земли. Речь идет о десятках сантиметров по разрешению. И в то же время масса спутников будет составлять порядка 100-120 килограммов. То есть одним ракетоносителем можно будет создать группировку из 10-12 аппаратов", - рассказал Кубрин.