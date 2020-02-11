Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2020-02-11T18:11+0300
https://ria.ru/20200211/1564561711.html
На старт новой программы "Интеграция-СГ" выделен 71 миллион рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

На старт новой программы "Интеграция-СГ" выделен 71 миллион рублей

17:30 11.02.2020 (обновлено: 18:11 11.02.2020)
38
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Союзное государство запускает новую программу в области космических технологий и обработки космической информации "Интеграция-СГ"; на начальный ее этап в текущем году будет выделен 71 миллион рублей, сообщил РИА Новости заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.
"Интеграция-СГ" - это программа, которая фактически делает шаг к новому направлению при разработке и создании космических аппаратов и техники. Речь о спутниках нового поколения и, в частности, о спутниках дистанционного зондирования земли. Но для начала нам необходимо пройти очень сложную процедуру взаимодействия при разработке нормативно-правовой базы. Ведь когда это делается в рамках двух государств, возникает вопрос гармонизации двух законодательств. Плюс космические технологии требуют не только согласования технических условий, ГОСТов, но и соответствия международным требованиям", - сказал Кубрин.
Он пояснил, что, поскольку речь идет о создании техники, которая может использоваться на космической станции, она должна отвечать не только требованиям российского и белорусского законодательства, но и требованиям всех государств – участников международных космических проектов.
Григорий Рапота
Вчера, 16:39Союзное государство
Союзное государство в 2020 году реализует 12 совместных программ
"Именно поэтому первое, что необходимо, это отработка нормативно-правовой базы и детальная проработка основных технических решений. Объемы финансирования на этот год пока незначительные – всего 71 миллион рублей. Но это начало – первый этап, бумажная работа, когда расписываются все последующие мероприятия. А дальше в программу будут вложены сотни миллионов рублей – рассчитана она на три года. И на выходе мы должны получить облик перспективной космической техники, а фактически - задел на формирование новой космической группировки, на создание абсолютно инновационных спутников дистанционного зондирования земли. Речь идет о десятках сантиметров по разрешению. И в то же время масса спутников будет составлять порядка 100-120 килограммов. То есть одним ракетоносителем можно будет создать группировку из 10-12 аппаратов", - рассказал Кубрин.
Ключевые участники новой программы "Интеграция-СГ" - Роскосмос и Национальная академия наук Белоруссии.
000000
Обсудить 0
Союзное государствоАлексей КубринБелоруссияРоссия
Рекомендуем
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет
Григорий Рапота
Союзное государство в 2020 году реализует 12 совместных программ
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Российский посол опроверг возможность "поглощения" Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом
В МИД ждут подписание новых контрактов с африканскими партнерами
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане
США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, заявил Помпео
Снег в Москве
В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Российско-китайское сотрудничество
В МИД Китая отметили высокий уровень отношений с Россией
Расстроенная женщина у компьютера
Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
Панорама Челябинска
"Фортум" оштрафовали за загрязнение озера ТЭЦ-1 в Челябинске
Новый Samsung Galaxy Z Flip
Российские ритейлеры назвали стоимость Samsung Galaxy Z Flip
Губернатор области Алексей Дюмин на заседании
Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий
Зал судебных заседаний
Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Президент США Дональд Трамп
Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Вид из окна в дождливую погоду
Синоптики предупредили о шторме "Дэннис", который движется на Британию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
Лента новостейМолния