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Володин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы развития организации
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РИА Новости

Володин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы развития организации

17:30 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем обсудил вопросы развития ОДКБ и совместной работы в рамках Парламентской ассамблеи.
"Одиннадцатого февраля председатель Государственной думы, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития ОДКБ и совместной работы в рамках Парламентской ассамблеи", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
Парламентская ассамблея ОДКБ принимает модельные законы, направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции ОДКБ, а также рекомендации по сближению законодательства государств-членов ОДКБ и приведению его в соответствие с положениями международных договоров, заключенных этими государствами в рамках ОДКБ.
ПА ОДКБ также обсуждает вопросы сотрудничества государств-членов ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и других областях и вырабатывает соответствующие рекомендации, которые направляет Совету коллективной безопасности, другим органам ОДКБ и национальным парламентам.
Станислав Зась
29 января, 16:04
Главы ОДКБ и АТЦ СНГ обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом
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Станислав ЗасьОДКБВячеслав ВолодинВ мире
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