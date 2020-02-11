Володин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы развития организации

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель Государственной думы Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем обсудил вопросы развития ОДКБ и совместной работы в рамках Парламентской ассамблеи.

"Одиннадцатого февраля председатель Государственной думы, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития ОДКБ и совместной работы в рамках Парламентской ассамблеи", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Парламентская ассамблея ОДКБ принимает модельные законы, направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции ОДКБ, а также рекомендации по сближению законодательства государств-членов ОДКБ и приведению его в соответствие с положениями международных договоров, заключенных этими государствами в рамках ОДКБ.