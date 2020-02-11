Финский шеф-повар получила высшую российскую кулинарную награду

ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. Председатель Ассоциации шеф-поваров Финляндии и глава финской команды на Всемирной кулинарной олимпиаде Улла Лиукконен из Лаппеенранты получила высшую награду Национальной Ассоциации кулинаров России – "Знак достоинства", сообщает Ассоциация шеф-поваров Финляндии.
Награду вручил президент российской ассоциации Виктор Беляев.
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"У Уллы Лиукконен хорошее сотрудничество как на международном уровне, так и с соседними странами. Медаль является знаком дружбы и мира во всем мире, о которых заботятся повара и кулинария", - отметил Беляев, вручая награду, его цитата приводится в сообщении.
Лиукконен известна в Финляндии как специалист по карельским кулинарным традициям.
Как указано на сайте Национальной Ассоциации кулинаров России, организация учредила в 1996 году высшую награду - "Знак достоинства" - для поваров, кондитеров, официантов, барменов. Первое награждение состоялось в январе 1997 года на Московском Рождественском фестивале кулинарного искусства, посвященном 850-летию Москвы. Среди лауреатов значатся специалисты из Швеции, Германии, Азербайджана и Белоруссии.