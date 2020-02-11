Финский шеф-повар получила высшую российскую кулинарную награду

"У Уллы Лиукконен хорошее сотрудничество как на международном уровне, так и с соседними странами. Медаль является знаком дружбы и мира во всем мире, о которых заботятся повара и кулинария", - отметил Беляев, вручая награду, его цитата приводится в сообщении.