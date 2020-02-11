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Cуд отложил рассмотрение дела экс-президента Армении Кочаряна
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РИА Новости

Cуд отложил рассмотрение дела экс-президента Армении Кочаряна

17:28 11.02.2020
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Суд общей юрисдикции Еревана отложил до 18 февраля рассмотрение дела бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в связи с завершением рабочего дня, передает корреспондент РИА Новости.
"Заседание суда откладывается. Следующее заседание начнется 18 февраля в 13.00 (12.00 мск)", - сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян. По ее словам, на следующем заседании сторонам будет дана возможность выступить с обобщающими заявлениям по итогам ходатайств адвокатов о прекращении уголовного дела.
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Четвертого февраля защита Кочаряна представила ходатайство в суд с требованием о прекращении уголовного преследования. С аналогичными просьбами выступили и адвокаты других подсудимых.
В частности, адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", и это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в уголовном кодексе.
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По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
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