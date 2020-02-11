Cуд отложил рассмотрение дела экс-президента Армении Кочаряна

"Заседание суда откладывается. Следующее заседание начнется 18 февраля в 13.00 (12.00 мск)", - сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян. По ее словам, на следующем заседании сторонам будет дана возможность выступить с обобщающими заявлениям по итогам ходатайств адвокатов о прекращении уголовного дела.

Четвертого февраля защита Кочаряна представила ходатайство в суд с требованием о прекращении уголовного преследования. С аналогичными просьбами выступили и адвокаты других подсудимых.

В частности, адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", и это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в уголовном кодексе.