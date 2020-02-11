СБУ проводит обыски в компании "Киевметрострой"

"СБУ 11 февраля 2020 года проводит многочисленные обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", у их должностных лиц, а также отделениях АБ "Укргазбанка" и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 миллиардов гривен (около 70 миллионов долларов по курсу Нацбанка), выделенных на строительство метро", - говорится в сообщении.