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СБУ проводит обыски в компании "Киевметрострой"
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РИА Новости

СБУ проводит обыски в компании "Киевметрострой"

17:26 11.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в компании "Киевметрострой" в рамках дела о завладении бюджетными средствами, выделенными на строительство метро в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора.
Ранее пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что украинские правоохранители предотвратили хищение средств, выделенных на строительство метро в Киеве.
"СБУ 11 февраля 2020 года проводит многочисленные обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", у их должностных лиц, а также отделениях АБ "Укргазбанка" и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 миллиардов гривен (около 70 миллионов долларов по курсу Нацбанка), выделенных на строительство метро", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива "Виноградарь".
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