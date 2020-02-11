Жительницу Латвии возмутила русскоязычная надпись на упаковке спрея

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Этикетка на баночке французского препарата с надписями на русском языке вызвала гнев у жительницы Латвии. Своим возмущением она поделилась в Твиттере.
"Найдите отличия: слева купленный пару лет назад, справа - позавчера. Непонятно: в Латвии вступило в силу официальное двуязычие?" — спрашивает пользовательница соцсети под ником Bumbuls, выставив фотографии баллончиков спрея для носа Humer.
Atrodiet atšķirības: pa kreisi pirms pāris gadiem pirkts, pa labi - aizvakar. Nesaistīti: Latvijā stājusies spēkā oficiāla divvalodība? pic.twitter.com/SdhITlGDXr— Bumbuls (@Bumbuls2) February 9, 2020
Подписчики Bumbuls отреагировали на ее недовольство.
"Подожди, двуязычие? Но на баллончике справа надписи только на английском и русском языке. Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли?" — задался вопросом ints_goze.
"А ты не знала?" — с сарказмом переспросила meta_sniedze.
Пользовательница Lienyte сразу пожаловалась в Центр госязыка. Она напомнила, что на упаковке должна быть наклейка на латышском языке.
"Надеюсь, что она была в коробке, но вылетела", — написала автор твита Bumbuls.
В Латвии проживает два миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. Однако государственным является только латышский язык, в то время как русский имеет статус иностранного в республике.
Кроме того, в стране проводится политика выдавливания языков нацменьшинств. Так, в марте 2018 года в Латвии приняли поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предполагающие постепенный переход на латышский язык всех средних школ в республике. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения прибалтийской республики.