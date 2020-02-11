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2020-02-11T17:26+0300
https://ria.ru/20200211/1564561411.html
Жительницу Латвии возмутила русскоязычная надпись на упаковке спрея
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РИА Новости

Жительницу Латвии возмутила русскоязычная надпись на упаковке спрея

17:26 11.02.2020
8447
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Памятник Свободы в Риге . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Этикетка на баночке французского препарата с надписями на русском языке вызвала гнев у жительницы Латвии. Своим возмущением она поделилась в Твиттере.
"Найдите отличия: слева купленный пару лет назад, справа - позавчера. Непонятно: в Латвии вступило в силу официальное двуязычие?" — спрашивает пользовательница соцсети под ником Bumbuls, выставив фотографии баллончиков спрея для носа Humer.
Подписчики Bumbuls отреагировали на ее недовольство.
"Подожди, двуязычие? Но на баллончике справа надписи только на английском и русском языке. Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли?" — задался вопросом ints_goze.
"А ты не знала?" — с сарказмом переспросила meta_sniedze.
Пользовательница Lienyte сразу пожаловалась в Центр госязыка. Она напомнила, что на упаковке должна быть наклейка на латышском языке.
"Надеюсь, что она была в коробке, но вылетела", — написала автор твита Bumbuls.
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
18 января, 19:18
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
В Латвии проживает два миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. Однако государственным является только латышский язык, в то время как русский имеет статус иностранного в республике.
Кроме того, в стране проводится политика выдавливания языков нацменьшинств. Так, в марте 2018 года в Латвии приняли поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предполагающие постепенный переход на латышский язык всех средних школ в республике. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения прибалтийской республики.
883132813
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ЛатвияВ мире
Популярные комментарии
А зачем на латышском? Там же язык ХОЗЯИНА присутствует - английский))) Латышам пора забывать свой язык и учить только хозяйский, чтобы команды лучше понимать)
11 февраля, 17:49
НСНаталья Светлова
3540000
Не нравится на русском. Будем писать на иврите!
11 февраля, 17:29
Деда Паша
2090000
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