Жительницу Латвии возмутила русскоязычная надпись на упаковке спрея

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Этикетка на баночке французского препарата с надписями на русском языке вызвала гнев у жительницы Латвии. Своим возмущением она поделилась в Твиттере.

"Найдите отличия: слева купленный пару лет назад, справа - позавчера. Непонятно: в Латвии вступило в силу официальное двуязычие?" — спрашивает пользовательница соцсети под ником Bumbuls, выставив фотографии баллончиков спрея для носа Humer.

Atrodiet atšķirības: pa kreisi pirms pāris gadiem pirkts, pa labi - aizvakar. Nesaistīti: Latvijā stājusies spēkā oficiāla divvalodība? pic.twitter.com/SdhITlGDXr — Bumbuls (@Bumbuls2) February 9, 2020

Подписчики Bumbuls отреагировали на ее недовольство.

"Подожди, двуязычие? Но на баллончике справа надписи только на английском и русском языке. Значит, у латышского языка статус государственного уже отняли?" — задался вопросом ints_goze

"А ты не знала?" — с сарказмом переспросила meta_sniedze

Пользовательница Lienyte сразу пожаловалась в Центр госязыка. Она напомнила, что на упаковке должна быть наклейка на латышском языке.

"Надеюсь, что она была в коробке, но вылетела", — написала автор твита Bumbuls.

В Латвии проживает два миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. Однако государственным является только латышский язык, в то время как русский имеет статус иностранного в республике.