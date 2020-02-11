Политолог заявил об отсутствии фаворита на предстоящих выборах в США

"Я думаю, что абсолютного фаворита нет. Это очень интересная кампания... Бесспорного кандидата нет", - сказал Саймс в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, серьезным кандидатом можно считать миллиардера Майкла Блумберга .

"Каждый раз, когда кажется, что он на лопатках, он встает как ванька-встанька. И каждый раз, когда кажется, что он уже набрал скорость, он что-нибудь такое ляпнет, что-то такое обнаружится", - добавил политолог.