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Политолог заявил об отсутствии фаворита на предстоящих выборах в США
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РИА Новости

Политолог заявил об отсутствии фаворита на предстоящих выборах в США

17:26 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Абсолютного фаворита на предстоящих президентских выборах в США нет, считает генеральный директор журнала The National Interest Дмитрий Саймс.
Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся в ноябре 2020 года, нынешний президент США Дональд Трамп уже заявил о своем желании избираться на второй срок.

"Я думаю, что абсолютного фаворита нет. Это очень интересная кампания... Бесспорного кандидата нет", - сказал Саймс в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, серьезным кандидатом можно считать миллиардера Майкла Блумберга.

Как отметил Саймс, действующий лидер Дональд Трамп набирает очки, но никогда нельзя знать точно, что с ним произойдет позднее.
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"Каждый раз, когда кажется, что он на лопатках, он встает как ванька-встанька. И каждый раз, когда кажется, что он уже набрал скорость, он что-нибудь такое ляпнет, что-то такое обнаружится", - добавил политолог.
По его мнению, влияние на выборы также может оказать положение дел в экономике, которое, в частности, зависит и от ситуации с коронавирусом.
"Если Китай сильно сократит, допустим, закупки американских сельхозпродуктов, то это действительно будет проблема для Трампа. Так что много всего непредсказуемого", - подчеркнул Саймс.
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Дональд ТрампМайкл БлумбергСШАВ мире
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