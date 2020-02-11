Выборы в Дели выиграла оппозиционная "Партия простого человека"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев - РИА Новости. Оппозиционная индийская "Партия простого человека" (Aam Aadmi Party, AAP) выиграла выборы в законодательное собрание столичного округа Дели, сообщила во вторник избирательная комиссия Индии.
По данным избиркома, AAP получила 62 места в 70-местном заксобрании Дели, правящая в стране "Индийская народная партия" (Bharatiya Janata Party) - всего 8.
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В прошедшем 8 февраля голосовании в Дели, по информации избиркома, приняли участие 62% избирателей.
Премьер-министр Индии, лидер "Индийской народной партии" Нарендра Моди поздравил с победой "Партию простого человека".
"Поздравления AAP и (ее лидеру) Арвинду Кеджривалу с победой на выборах в Дели. Желаю им наилучшего выполнения желаний жителей Дели", - написал Моди в Twitter.
Congratulations to AAP and Shri @ArvindKejriwal Ji for the victory in the Delhi Assembly Elections. Wishing them the very best in fulfilling the aspirations of the people of Delhi.— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2020
Основанная в ноябре 2012 года "Партия простого человека" на выборах заксобрания Дели в 2013 году получила 28 мест из 70. В связи с тем, что ни одна партия на тех выборах не получила большинства, AAP сформировала правительство меньшинства.
На выборах в законодательную ассамблею Дели в 2015 году AAP получила 67 из 70 мест в заксобрании.