Мишустин посетил Новгородский кремль

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил привлечь меценатов к созданию и оснащению фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника".
В ходе визита в Великий Новгород председатель правительства посетил Новгородский кремль – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков - и принял решение о выделении дополнительных средств из бюджета на строительство и оснащение фондохранилища.
"У нас есть средства, которые мы сможем предусмотреть, но нам важно, чтобы это было полноценно. А если полноценно, нам бы хотелось, чтобы софинансировали наши меценаты. Обещаю, что мы с Максимом (Орешкиным, который является главой попечительского совета новгородского государственного объединенного музея-заповедника) поговорим, попробуем привлечь", - сказал Мишустин после осмотра экспозиции музея.
Он согласился с тем, что исторические ценности музея должны храниться в более современных условиях, и пожелал, чтобы любители истории и паломники чаще приезжали в Новгородский кремль.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Новгородского кремля
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Новгородского кремля