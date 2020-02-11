Мишустин посетил Новгородский кремль

"У нас есть средства, которые мы сможем предусмотреть, но нам важно, чтобы это было полноценно. А если полноценно, нам бы хотелось, чтобы софинансировали наши меценаты. Обещаю, что мы с Максимом (Орешкиным, который является главой попечительского совета новгородского государственного объединенного музея-заповедника) поговорим, попробуем привлечь", - сказал Мишустин после осмотра экспозиции музея.