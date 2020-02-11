В Госдуме прокомментировали новую стратегию контрразведки США

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия продолжит всеми способами обеспечивать свою государственную безопасность, нравится это Вашингтону или нет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Россия продолжит всеми способами обеспечивать свою государственную безопасность, нравится это Вашингтону или нет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек , комментируя тот факт, что РФ и Китай возглавили список угроз в новой стратегии контрразведки США

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай. Документ был обнародован в среду Национальным центром контрразведки и безопасности.

"Любое уважающее себя государство ведёт контрразведывательную деятельность для обеспечения национальной безопасности и защиты своих интересов, поэтому вызывает недоумение позиция США в отношении России. Что же нам теперь, прекратить обеспечивать безопасность своих военных секретов, государственных тайн?" - сказал Бальбек.