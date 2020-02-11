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В Госдуме прокомментировали новую стратегию контрразведки США
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали новую стратегию контрразведки США

17:15 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия продолжит всеми способами обеспечивать свою государственную безопасность, нравится это Вашингтону или нет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя тот факт, что РФ и Китай возглавили список угроз в новой стратегии контрразведки США.
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай. Документ был обнародован в среду Национальным центром контрразведки и безопасности.
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"Любое уважающее себя государство ведёт контрразведывательную деятельность для обеспечения национальной безопасности и защиты своих интересов, поэтому вызывает недоумение позиция США в отношении России. Что же нам теперь, прекратить обеспечивать безопасность своих военных секретов, государственных тайн?" - сказал Бальбек.
"Это, я бы сказал, политически поспешное высказывание - мы не находимся в состоянии военного конфликта с США, но и не являемся "закадычными" друзьями. Так что обеспечивать государственную безопасность мы будем продолжать всеми имеющимися и необходимыми способами, нравится это Вашингтону или нет", - добавил депутат.
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