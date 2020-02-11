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В ГД осудили возможное ограничение русскоязычного телевещания в Латвии
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РИА Новости

В ГД осудили возможное ограничение русскоязычного телевещания в Латвии

17:13 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложение президента Латвии ограничить вещание русскоязычных телеканалов в стране противоречит не только внутренним правилам Евросоюза, но и принципам ООН о соблюдении прав национальных меньшинств, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс обратился к комиссии Сейма по правам человекам и общественным делам с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики. Левитс предложил депутатам пересмотреть закон об электронных СМИ, введя языковые пропорции. Он считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС, а 20% на других языках, включая русский. По мнению президента, должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.
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"Безусловно, это нарушает права русскоязычных граждан, которые проживают на территории Латвии. Их права нарушаются регулярно, потому что там до сих пор существуют граждане и так называемые неграждане, которые не могут получить латвийское гражданство, являясь этническими русскими. И мы в ходе работы в рамках комитета Госдумы по международным делам обязательно уделим этой проблеме внимание", - сказал Морозов.
По его словам, европейские парламентарии осознают, что права национальных меньшинств, в том числе русскоязычных граждан, проживающих в Латвии, необходимо соблюдать.
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"Это понимание есть во всем Евросоюзе. А то, что президент Латвии выступает с такой инициативой, противоречит, в первую очередь, внутренним правилам Евросоюза и в глобальном масштабе - принципам ООН уважения прав национальных меньшинств во всех государствах", - отметил депутат.
В Латвии проживают 2 миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. Русский имеет статус иностранного в республике.
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Антон МорозовЭгилс ЛевитсГосдума РФЕвросоюзЛатвияООНВ мире
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