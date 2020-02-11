Источник сообщил о гибели всего экипажа сбитого в Идлибе вертолета

Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020

© AP Photo / Ghaith Alsayed Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020

ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. Все члены экипажа сбитого в Все члены экипажа сбитого в Идлибе вертолета правительственной сирийской армии погибли, сообщил источник РИА Новости.

По информации собеседника агентства, вертолет выполнял боевую миссию, когда террористы "Джебхат ан-Нусры"* запустили в него ракету.

Ранее Минобороны Турции заявило об отступлении сирийской армии из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб.

Обстановка в Идлибе

На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эрдоган, в свою очередь, заявил о намерении озвучить новые меры против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.

Накануне Анкара сообщила о гибели пяти военнослужащих и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. После этого Вооруженные силы Турции объявили об обстреле 115 целей сирийской армии и нейтрализации 101 военного.