Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T17:33+0300
https://ria.ru/20200211/1564560365.html
Источник сообщил о гибели всего экипажа сбитого в Идлибе вертолета
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564561489_0:19:3072:1747_1036x0_80_0_0_26894deb5db679e4ab8c948b49663c46.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о гибели всего экипажа сбитого в Идлибе вертолета

17:11 11.02.2020 (обновлено: 17:33 11.02.2020)
50427
© AP Photo / Ghaith AlsayedОбломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
ДАМАСК, 11 фев — РИА Новости. Все члены экипажа сбитого в Идлибе вертолета правительственной сирийской армии погибли, сообщил источник РИА Новости.
По информации собеседника агентства, вертолет выполнял боевую миссию, когда террористы "Джебхат ан-Нусры"* запустили в него ракету.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 15:45
Москва подтвердила запланированный разговор Путина и Эрдогана по Сирии
Ранее Минобороны Турции заявило об отступлении сирийской армии из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб.

Обстановка в Идлибе

На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эрдоган, в свою очередь, заявил о намерении озвучить новые меры против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.
Накануне Анкара сообщила о гибели пяти военнослужащих и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. После этого Вооруженные силы Турции объявили об обстреле 115 целей сирийской армии и нейтрализации 101 военного.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
10 февраля, 18:33Война в Сирии
Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе
3415447511129
Обсудить 32
Война в СирииМинобороны ТурцииТурцияИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Вполне возможно, что и вертолет ВКС был
11 февраля, 18:13
Иван Петров
1928228510932042
Если читать между строк то турки сбили вертолёт с российским экипажем
11 февраля, 17:59
FBFrodo Begins
15023554812691726
Рекомендуем
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Сирийские военные на трассе Дамаск — Алеппо
Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
Лента новостейМолния