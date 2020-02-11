Светлана Сурганова презентовала автобиографию "Все сначала!"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Музыкант Музыкант Светлана Сурганова презентовала во вторник автобиографическую книгу "Все сначала!", которая появилась на цифровых платформах, передает корреспондент РИА Новости.

"Книга вышла на цифровых платформах, но если людям будет интересно, мы можем ее выпустить и в бумажном формате. Издательство "Эксмо" попросило меня 1,5-2 года назад написать биографию, но со сроками я опоздала. Была подготовка к юбилейной программе, и было не до книги. Собрать ее удалось фактически только с нового года", - рассказала Сурганова на пресс-конференции.

По ее словам, работа проходила в несколько этапов: сначала была идея проанализировать все интервью и сделать из них выжимку, потом появилась мысль добавить дневниковые записи. "Мне за мои дневники не стыдно, это философия моей души. Я вела их постоянно до "Ночных снайперов", потом они стали более хаотичными", - добавила музыкант.