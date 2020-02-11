На Западном берегу реки Иордан проходят митинги против "сделки века"

Палестинцы во время митинга в городе Газа в поддержку президента Махмуда Аббаса и против ближневосточного мирного плана президента США Дональда Трампа

Палестинцы во время митинга в городе Газа в поддержку президента Махмуда Аббаса и против ближневосточного мирного плана президента США Дональда Трампа

ГАЗА, 11 фев - РИА Новости. Массовые митинги проходят во вторник в палестинских городах Западного берега реки Иордан и в городе Газа в знак протеста против "сделки века" Дональда Трампа, сообщает палестинское агентство Массовые митинги проходят во вторник в палестинских городах Западного берега реки Иордан и в городе Газа в знак протеста против "сделки века" Дональда Трампа, сообщает палестинское агентство ВАФА

"Десятки тысяч палестинцев приняли участие сегодня в массовых митингах на Западном берегу и в секторе Газа с участием премьер-министра Мухаммеда Штайе, протестуя против "сделки века" и выражая поддержку позиции президента Палестины Махмуда Аббаса", - сообщило агентство.

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил на митинге, что им удастся остановить "сделку века", как ранее "удалось остановить все попытки разрушить наше дело". "Сегодня мы едины, все фракции ООП и исламские фракции Палестины объединились вокруг позиции президента Махмуда Аббаса", - приводит ВАФА его слова.

"Тысячи граждан, которые приняли участие сегодня в акциях протеста во всех городах, подтверждают, что они поддерживают лидера, президента Аббаса, в его твердой позиции против "сделки века", - цитирует агентство заявление заместителя главы движения ФАТХ Махмуда аль-Алуля.

Акции протеста в палестинских городах проходят в преддверии запланированного выступления президента Палестины Махмуда Аббаса на заседании Совбеза ООН, где он собирается представить позицию палестинцев по отношению к американскому плану палестино-израильского урегулирования.