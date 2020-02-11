На Западном берегу реки Иордан проходят митинги против "сделки века"

ГАЗА, 11 фев - РИА Новости. Массовые митинги проходят во вторник в палестинских городах Западного берега реки Иордан и в городе Газа в знак протеста против "сделки века" Дональда Трампа, сообщает палестинское агентство ВАФА.
"Десятки тысяч палестинцев приняли участие сегодня в массовых митингах на Западном берегу и в секторе Газа с участием премьер-министра Мухаммеда Штайе, протестуя против "сделки века" и выражая поддержку позиции президента Палестины Махмуда Аббаса", - сообщило агентство.
Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил на митинге, что им удастся остановить "сделку века", как ранее "удалось остановить все попытки разрушить наше дело". "Сегодня мы едины, все фракции ООП и исламские фракции Палестины объединились вокруг позиции президента Махмуда Аббаса", - приводит ВАФА его слова.
"Тысячи граждан, которые приняли участие сегодня в акциях протеста во всех городах, подтверждают, что они поддерживают лидера, президента Аббаса, в его твердой позиции против "сделки века", - цитирует агентство заявление заместителя главы движения ФАТХ Махмуда аль-Алуля.
Акции протеста в палестинских городах проходят в преддверии запланированного выступления президента Палестины Махмуда Аббаса на заседании Совбеза ООН, где он собирается представить позицию палестинцев по отношению к американскому плану палестино-израильского урегулирования.
28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.