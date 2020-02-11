Рябков допустил возможность встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене

"На данный момент проработка этой встречи не ведется, но как и всегда, когда руководители внешнеполитических ведомств находятся на одном международном мероприятии оба, такой контакт возможен. Но конкретной проработки по состоянию на сегодня у нас нет", - сказал Рябков журналистам.