Рябков допустил возможность встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях мюнхенской конференции по безопасности в феврале не прорабатывается, но она возможна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На данный момент проработка этой встречи не ведется, но как и всегда, когда руководители внешнеполитических ведомств находятся на одном международном мероприятии оба, такой контакт возможен. Но конкретной проработки по состоянию на сегодня у нас нет", - сказал Рябков журналистам.
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