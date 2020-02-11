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Рябков допустил возможность встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене
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РИА Новости

Рябков допустил возможность встречи Лаврова и Помпео в Мюнхене

17:04 11.02.2020 (обновлено: 17:11 11.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях мюнхенской конференции по безопасности в феврале не прорабатывается, но она возможна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На данный момент проработка этой встречи не ведется, но как и всегда, когда руководители внешнеполитических ведомств находятся на одном международном мероприятии оба, такой контакт возможен. Но конкретной проработки по состоянию на сегодня у нас нет", - сказал Рябков журналистам.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
7 февраля, 23:05
Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили действия России и Ирана
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Майк ПомпеоСергей ЛавровРоссияМюнхенСШАВ мире
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