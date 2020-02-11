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"Газпром" определил сроки запуска "Северного потока — 2"
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РИА Новости

"Газпром" определил сроки запуска "Северного потока — 2"

17:04 11.02.2020 (обновлено: 05:32 12.02.2020)
17259
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток-2" в конце 2020 года, говорится в презентации компании, подготовленной ко дню инвестора компании.
"Запуск: конец 2020 года", - сообщается в презентации.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против проекта активно выступает США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию, Литву. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Схема второй ветки газопровода Северный поток
10 февраля, 16:12
Новак: "Северный поток – 2" будет достроен вопреки сопротивлению США
1853122120
Обсудить 33
Северный поток — 2ГазпромЭкономика
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11 февраля, 18:32
Анатолий Несмиян
283600016
Если газпрому будет выгодно, ГТС Украины будет существовать десятилетия, не взирая на то кто у власти там.
11 февраля, 18:38
Андрей Бульбаш
22111003
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